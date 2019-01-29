МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Счетная палата проверит, как все 34 российских негосударственных пенсионных фонда (НПФ) инвестировали пенсионные накопления граждан в 2015–2018 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Планируем такую проверку НПФ. Запросили данные у всех 34 НПФ, которые работают в сфере обязательного пенсионного страхования. Им направили письмо", — сообщили в пресс-службе.

По словам представителя Счетной палаты, в рамках этой проверки аудит пройдет и в Пенсионном фонде России.

В 2014 году контрольное ведомство проводило аналогичную проверку НПФ по 2012-2013 годам.