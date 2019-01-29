КИЕВ, 29 янв — ПРАЙМ. Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что в 2024 году Украина планирует подать заявку на вступление в Европейский Союз.

При этом ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения что мы получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО", — заявил Порошенко во вторник в ходе форума, который транслировался онлайн.

Парламент Украины в ноябре 2018 года по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.