МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Импорт пальмового масла и его фракций в Россию в январе-ноябре 2018 года вырос на 24,1% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 946 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

За ноябрь объем импорта составил 124 тысячи тонн, что в 1,8 раза больше, чем в ноябре предыдущего года, и на 20,1% больше, чем в октябре 2018 года.

Ввоз в Россию кокосового, пальмоядрового или масла бабассу и их фракций в январе-ноябре текущего года увеличился на 6,6% — до 68,9 тысячи тонн. В ноябре 2018 года импорт этой продукции составил 6,2 тысячи тонн, что на 21,9% больше показателя ноября 2017 года, но на 17,9% меньше, чем в октябре прошлого года.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций за 11 месяцев вырос на 13,1% — до 24,9 тысячи тонн. Поставки продукции в ноябре прошлого года составили 3 тысячи тонн, что на 12,8% выше уровня ноября предыдущего года и на 21,5% больше, чем в октябре 2018 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2017 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2016 годом — до 891 тысячи тонн. В июле 2018 года вступили в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции, согласно которым производители молочной продукции обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления правительства, согласно которому российские магазины с 1 июля должны будут отдельно размещать натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров, причем полки с первой они должны будут особым образом выделять.