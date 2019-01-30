БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA оценивает влияние санкций США, намерена поддерживать операции со всеми партнерами, имеющими контракты на поставку нефти, заявил глава компании Мануэль Кеведо.

"Мы проводим оценку воздействия произвольных и односторонних санкций США против PDVSA. У нас есть воля и желание поддерживать операции со всеми компаниями, которые имеют наши контракты на поставку, мы хотим защитить поставщиков", — заявил он в эфире телеканала VTV Canal.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.