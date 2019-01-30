МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снизились на фоне сезона отчетностей в стране и ожиданий новостей от Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,21%, до 24579,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,81%, до 7028,29пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 2640 пунктов.

Трейдеры ждут двухдневного заседания ФРС США, которое начинается во вторник. Аналитики ждут, что регулятор оставит базовую ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых. При этом участников торгов интересует, даст ли Федрезерв сигнал о приостановке ужесточения своей монетарной политики на фоне замедления роста мировой экономики. Смягчение денежной политики ФРС традиционно оказывает давление на курс доллара.

В центре внимания инвесторов во вторник также оказались отчетности компаний США. Так, чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам 2018 года выросла в 1,85 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 361 миллион долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,38 доллара против 0,7 доллара по итогам 2017 года.

Индекс доверия потребителей в США в январе снизился до 120,2 пункта с пересмотренного показателя декабря в 126,6 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 124,7 пункта с первоначального уровня прошлого месяца в 128,1 пункта.