МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года, закончившегося 31 декабря, упала почти в 2 раза и составила 1,118 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Базовая прибыль на акцию за отчетный период уменьшилась до 1,26 евро с 2,68 евро годом ранее. Выручка за этот период выросла на 1%, составив 20,116 миллиарда евро. Объем заказов по итогам квартала увеличился на 12% в годовом выражении, составив 25,172 миллиарда евро.

Компания отмечает рост заказов подразделения Mobility в минувшем квартале, которое получило заказ объемом 1,6 миллиарда евро на поезда метро в Великобритании.

Siemens прогнозирует в текущем финансовом году "умеренный рост выручки" и базовую прибыль на акцию в диапазоне 6,3-7 евро.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года составляло 380 тысяч человек.