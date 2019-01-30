МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-ноябре 2018 года выросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29%, сообщает Росстат.

По оперативным данным ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил плюс 12,842 триллиона рублей (35 тысяч организаций получили 14,953 триллиона рублей прибыли, 14,3 тысячи организаций имели 2,111 триллиона рублей убытка).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 30,9% с 28,6% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 26,6% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 25,3%. В строительстве убыточными оказались 28,6% компаний против 27,2% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 21,4% компаний против 20,9% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 19,7% против 17,8% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 33,7% компаний против 32% за одиннадцать месяцев прошлого года.