БРЮССЕЛЬ, 30 янв — ПРАЙМ. Если США введут ограничения на торговлю с Евросоюзом автомобильной продукцией, то это приведёт к приостановке пока ещё не начавшихся переговоров по снятию пошлин на промышленные товары в торговле между ними, говорится в материалах Еврокомиссии.

ЕК в январе запросила Совет ЕС дать ей мандат на начало переговоров с США по тарифам на промышленные товары. Это делается в рамках договоренностей ЕС и США в сфере торговли от июля прошлого года.

Любые действия со стороны США по введению тарифов или квот на поставки из ЕС машин или автозапчастей негативно скажутся на работе ЕС и США в области июльских договоренностей, свидетельствует документ. "Применение ограничений на торговлю автомобильной продукцией в любом случае приведет к приостановке переговоров по промышленным тарифам", — говорится в материалах ЕК.

США в прошлом году ввели дополнительные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции, в том числе, из Евросоюза. В ответ на это ЕК летом ввела так называемые меры ребалансировки — дополнительные пошлины в 25% на импорт в страны ЕС определенных товаров из США общей стоимостью порядка 3 миллиардов евро. Они касались, в частности, продукции из стали и алюминия, сельскохозяйственных товаров, некоторых видов одежды.

Возникла для ЕС и возможность появления со стороны США пошлин на импорт автомобильной продукции. Так, в конце мая прошлого года министерство торговли США подтвердило, что начало расследование, которое может привести к заградительным пошлинам на импорт автомобилей. Речь шла о так называемом расследовании по статье 232. Это статья американского закона о расширении торговли от 1962 года, которой конгресс дает исполнительной власти право проводить расследование того, как тот или иной импорт влияет на национальную безопасность. Это расследование — первый шаг на пути к введению пошлин.

В нынешнем документе Еврокомиссии в контексте пошлин и квот на автопродукцию со стороны США также упоминается, что они могут вытечь из "продолжающегося расследования по статье 232". В конце июля ЕС и США достигли ряда договоренностей в области торговли и решили создать совместную рабочую группу для их продвижения. Группа начала работать в августе. США и ЕС в июле также договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров.