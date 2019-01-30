МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% ВВП с 71,8% ВВП в 2017 году, сообщила пресс-служба министерства финансов Украины со ссылкой на оперативные оценки.

На прошлой неделе минфин Украины сообщал, государственный и гарантированный государством долг Украины вырос за 2018 год на 2,6% и на 31 декабря составил 78,32 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте госдолг Украины на 31 декабря 2018 года составлял 2,169 триллиона гривен.