МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, устанавливающий ответственность за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов при градостроительной деятельности, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, устанавливающей ответственность за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. В частности, предусматривается административная ответственность за невыполнение требований по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания при градостроительной деятельности", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, проект нацелен на совершенствование механизмов государственного контроля в области охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания.