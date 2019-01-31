МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, повышающий штрафы за нарушения в сфере добычи, производства и обращения драгоценных металлов и камней, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за нарушение обязательных требований, которые установлены законодательством в сфере добычи, производства, переработки, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней", — говорится в сообщении.

Как поясняется, проект нацелен на снижение правонарушений в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и сокращение теневого сектора рынка драгметаллов и драгкамней.