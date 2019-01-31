МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Безработица в Германии в январе 2019 года осталась на уровне декабря 2018 года в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

На данном уровне показатель безработицы в стране находится уже третий месяц подряд. Число безработных в Германии в январе составило 2,263 миллиона человек, снизившись по сравнению с уровнем декабря на 2 тысячи.

Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в январе составил 5,3% против 4,9% в декабре, показатель числа безработных — 2,405 миллиона человек против 2,209 миллиона человек месяцем ранее.