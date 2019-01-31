МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Еvraz в 2018 году сократил выпуск стали на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, до 13,019 миллиона тонн, сообщает компания.

Выпуск стали в четвертом квартале остался на уровне предыдущего квартала и составил 3,1 миллиона тонн.

Производство чугуна за год сократилось на 11,7%, до 9,993 миллиона тонн, в четвертом квартале — на 1,9% к третьему кварталу, до 2,348 миллиона тонн.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd., которую контролируют Роман Абрамович, а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2017 году группа Evraz нарастила выпуск стали на 3,8% — до 14,033 миллиона тонн.