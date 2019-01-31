МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Компания Diageo, один из крупнейший мировых производителей алкогольных напитков, по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершился 31 декабря 2018 года) сократила чистую прибыль на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего фингода — до 1,976 миллиарда фунтов стерлингов (2,587 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Базовая прибыль на акцию упала на 1,6% и составила 80,9 пенса (1,059 доллара). Чистая прибыль на акцию до вычета чрезвычайных расходов возросла на 13,6% и составила 77 пенса (1,01 доллара на акцию), благодаря более высокому показателю операционной прибыли и меньшим расходам на финансирование, говорится в сообщении.

Чистая выручка компании выросла на 5,8% и составила 6,9 миллиарда фунтов стерлингов (9,032 миллиарда долларов), при этом органический рост был частично компенсирован неблагоприятным эффектом от колебаний валютных курсов.

В свою очередь операционная прибыль компании выросла на 11% — до 2,4 миллиарда фунтов стерлингов (3,142 миллиарда долларов) в связи с органическим ростом. Объем продаж Diageo (с учетом приобретений и эффекта колебаний валютных курсов) вырос на 3% и достиг 130,5 миллиона девятилитровых коробов.

"Мы продолжаем ожидать, что в течение года мы обеспечим рост органической чистой выручки на уровне 4-5% и увеличим операционную маржу на 175 базисных пунктов в течение этого трехлетнего периода, заканчивающегося в конце 2018-2019 финансового года", — прокомментировал финансовые результаты главный управляющий директор Diageo Айван Менезис.

Чистая выручка компании в России выросла на 2%. "Рост был в основном вызван хорошими результатами продаж в сегменте шотландского виски", — поясняется в сообщении.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира расположена в Лондоне. Diageo владеет такими брендами как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, J&B, Captain Morgan, Cuervo, Tanquarey, Crown Royal, а также вина Beaulieu Vineyard и Sterling Vineyards. Продукция компании реализуется в 180 странах мира. Акции Diageo котируются на Нью-йоркской и Лондонской фондовых биржах.