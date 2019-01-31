БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз инициировал спор с Соединенными Штатами во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу их пошлин на зрелые оливки из Испании, говорится в сообщении ВТО.

"Евросоюз инициирует процесс спора в ВТО против пошлин США на оливки", — говорится в нем. Речь идет о пошлинах на импортируемые Соединенными Штатами "зрелые оливки из Испании", отмечает ВТО.

ЕС запросил консультации с США, что означает официальный запуск процесса спора в ВТО. У сторон есть 60 дней на обсуждение и возможное решение этого вопроса. Если этого не произойдет, ЕС сможет запросить создание панели арбитров ВТО для рассмотрения этого спора.