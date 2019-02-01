АЛМА-АТА, 1 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который накануне прибыл в Алма-Ату, примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС и в форуме "Цифровая повестка 2.0: инновационная экосистема Евразии", сообщили в аппарате правительства РФ.

Рабочий день российского премьера начнется с участия в пленарной сессии цифрового форума, посвященного инновационной экосистеме Евразии.

Во второй половине дня состоится заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. По итогам ожидается подписание пакета документов.

Кроме того, ожидается, что Медведев побеседует с премьером Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

В мероприятиях в Алма-Ате, помимо глав правительств РФ и Казахстана, примут участие премьер Белоруссии Сергей Румас, премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. От армянской стороны в заседании примет участие исполняющий обязанности вице-премьера Мгер Григорян.

ПОВЕСТКА МЕЖПРАВСОВЕТА

Предстоящее заседание межправительственного совета станет 16-м по счету с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и первым в текущем году. Предыдущее заседание прошло 27 ноября 2018 года в Минске.

Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, традиционно особое внимание будет уделено развитию интеграционных процессов, укреплению нормативно-правовой базы Союза, формированию единых рынков в рамках ЕАЭС, снятию барьеров во взаимной торговле, развитию отраслевого сотрудничества.

"В частности, участники заседания рассмотрят ход исполнения решений межправительственного совета, реализации цифровой повестки Союза, обсудят работу над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС. Предполагается также затронуть отдельные вопросы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза", — заявил Приходько.

Также сообщается, что участники заседания заслушают информацию об исполнении Евразийской экономической комиссией и правительствами государств-членов поручений по совершенствованию наднационального регулирования.

По словам Приходько, будут представлены доклады Евразийской экономической комиссии о состоянии взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС в 2018 году и макроэкономической ситуации в странах Союза. Члены межправительственного совета обменяются мнениями о подготовленных комиссией предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития и проведению регулярных консультаций государств-членов по этой проблематике.

ЦИФРОВАЯ ПОВЕТСКА

Как ранее сообщило министерство информации и коммуникаций Казахстана, в форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0." примут участие главы правительств стран-участниц ЕАЭС, международные эксперты в сфере информационных технологий, представители международных организаций, политики, ученые, бизнесмены, которые соберутся на одной площадке для обсуждения создания и развития единой инновационной экосистемы Евразии, призванной раскрыть технологический потенциал стран.

Отмечалось, что в этом году спикерами форума выступят основатели крупнейших IT-компаний, руководители международных IT-технопарков и более 50 представителей технологической индустрии США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ. По данным министерства, в рамках форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0." пройдет пленарная сессия с участием премьер-министров России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и вице-премьера Армении, а также международных экспертов.

"Участники обсудят перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, обменяются опытом по вопросам продвижения и поддержки стартап-компаний и молодых специалистов в сфере IT", — рассказали в ведомстве. Помимо этого, программа форума включает в себя проведение пяти панельных сессий, посвященных цифровой повестке ЕАЭС, инновационной экосистеме, Индустрии 4.0, достижению устойчивого развития (с участием представителей ООН) и цифровизации МСБ.

Министерство напоминает, что ежегодный форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации" проводится по инициативе главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, озвученной 11 октября 2017 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главная цель форума — выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность.