ЛОНДОН, 1 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания заключила соглашение о непрерывности торговых отношений после Brexit с шестью странами Восточной и Южной Африки (Замбия, Зимбабве, Коморы, Маврикий, Мадагаскар, Сейшельские острова), говорится в сообщении британского министерства международной торговли.

Подписанное соглашение предусматривает, что британские компании смогут продолжать торговать с указанными странами после выхода Британии из ЕС на действующих условиях. Объем торгового оборота Соединенного Королевства с данными странами в 2017 году составил 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

"Сегодняшнее соглашение поможет поддерживать торговлю между Соединенным Королевством и странами Восточной и Южной Африки, обеспечивая стабильность для бизнеса, потребителей и экспортеров в период, когда Британия готовится к выходу из ЕС", — приводятся слова министра международной торговли Лиама Фокса.

Заключенное соглашение заменит действующий торговый договор ЕС с Восточной и Южной Африкой и вступит в силу после окончания переходного периода в январе 2021 года или 29 марта 2019 года, если Британия покинет ЕС без сделки.

Великобритания должна выйти из ЕС менее чем через два месяца: 29 марта 2019 года. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться по условиям выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.