ВАШИНГТОН, 1 фев — Dow Jones. В Китае надеются, что очередная встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином приведет к разрешению торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. Пока существуют серьезные расхождения между требованиями Вашингтона и готовностью Пекина идти на уступки.

Китайская делегация в Вашингтоне, возглавляемая вице-премьером КНР Лю Хэ, предложила организовать встречу между Трампом и Си на китайском курортном острове Хайнань после того, как президент США встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.

Трамп в четверг дал понять, что готов вновь встретиться с Си. В своем аккаунте Twitter президент написал, что достичь окончательного соглашения не получится до тех пор, пока он не встретится с председателем КНР и не обсудит с ним наиболее сложные вопросы в двухсторонних отношениях.

Ранее вице-премьер Лю в рамках переговоров в Вашингтоне предложил американской стороне ряд небольших уступок, включая наращивание импорта сельскохозяйственной продукции и энергоносителей из США, а также привлечение американских инвестиций в производственный и финансовый секторы КНР.

Тем не менее, эти предложения не удовлетворяют запросам Вашингтона, который настаивает на изменении промышленной политики Пекина, называя ее протекционистской, поэтому страны все еще далеки от заключения нового торгового соглашения.

Некоторые советники Трампа полагают, что его согласие на встречу в Китае затруднит исполнение озвученной ранее угрозы 2 марта повысить пошлины на китайский импорт с 10% до 25%, поскольку на фоне переговоров такой шаг будет воспринят руководством КНР как оскорбление.

Ожидания от встречи будут столь высоки, что неспособность сторон заключить сделку приведет к обвалу мировых рынков и нанесет вред обеим экономикам.

Дэвид Доллар из Брукингского института все же полагает, что больше всего шансов на заключение торгового соглашения даст именно личная встреча двух лидеров.

"Экономика США замедляется, поэтому Трампу необходимо заключить торговое соглашение с Китаем", — заявил он.

При этом Пекин вряд ли уступит требованиям США в части изменения своей промышленной политики и сокращения роли государства в экономике, сказал Эсвар Прасад из Корнеллского университета.

Эксперт считает, что наиболее вероятным является сценарий, при котором Трамп объявит о своей победе, добившись небольших уступок от китайских партнеров, после чего последует деэскалация напряженности между странами, которая позволит им продолжить обсуждение неразрешенных проблем.

Во время последней встречи между Трампом и Си, которая прошла 1-го декабря в Буэнос-Айресе, из-за завышенных ожиданий мировых финансовых рынков у лидеров не было иного выбора, кроме как объявить о 90-дневном перемирии в торговой войне.

Министр финансов США Стивен Мнучин в рамках интервью Fox Business Network 29 января заявил о возможности снижения тарифов на китайский импорт, тогда как главный торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уже долгое время настаивает на необходимости продолжать давление на Китай, в том числе путем сохранения заградительных пошлин или даже их повышения.

— Авторы Lingling Wei, lingling.wei@wsj.com, Bob Davis, bob.davis@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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