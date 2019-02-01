ВЕНЕСУЭЛЬСКИЕ САНКЦИИ

В начале недели США объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 млрд долларов составят потери в поставках нефти. Венесуэльские власти заверяют, что критических проблем не будет, и обязательства перед партнерами страна исполнит. Однако американская "дочка" PDVSA – компания Citgo — уже изучает возможность банкротства на фоне сложившейся ситуации.

Цены на нефть на новости о санкциях в моменте теряли около 3%, однако затем скорректировались, но аналитики предупредили, что в случае полной "заморозки" поставок, рынок может отреагировать более негативно. На данный момент США и Европарламент признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо "легитимным президентом". США и ЕС не исключают введения новых санкций против режима действующего лидера Николаса Мадуро, а европейские контрагенты PDVSA приостанавливают закупки нефти. В российском МИД предупредили, что новые санкции приведут к катастрофе, в том числе, экологической, что негативно скажется на странах региона.

ТОРГОВАЯ ВОЙНА: НОВЫЙ РАУНД

Прошедшие на этой неделе двухдневные переговоры Китая и США по торговым спорам не разрешили всех противоречий, но сторонам удалось добиться важного прогресса. Они уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество. Кроме того, Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле. При этом президент США Дональд Трамп по итогам переговоров подтвердил, что США введут новые пошлины в отношении КНР, если не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта.

Представители США посетят КНР для нового раунда переговоров в середине февраля. Сообщалось, что они, в том числе, обсудят создание двустороннего механизма по реализации уже достигнутых договоренностей. На фоне переговорного процесса США предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу, ранее арестованной в Канаде по обвинению в нарушениях американского законодательства, дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Вашингтон настаивает на экстрадиции финдиректора Huawei в США, против чего выступают в Пекине. По мнению экспертов, американские власти пытаются таким образом надавить на Китай, чтобы добиться уступок в переговорах.

BREXIT: НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Британские парламентарии во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit. Они подтвердили, что выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, но и в нынешнем виде его не поддерживают. Кроме того, они хотят изменения условий по Северной Ирландии, но сами менять соглашение по Brexit не готовы. При этом депутаты отказались сдвигать саму дату выхода, намеченную на 29 марта, и дали премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с ЕС. В свою очередь, в Брюсселе считают, что переговоры с Великобританией об изменении условий соглашения возможны лишь при наличии у Лондона ясной стратегии.

По мнению экспертов, нежелание обеих сторон идти на уступки обостряет вероятность "развода" по жесткому сценарию. Это может обернуться существенными проблемами для Британии – начиная с парламентского кризиса и возможности проведения внеочередных выборов и заканчивая многомиллиардными убытками. При жестком сценарии выхода потери Британии могут составить 5-10% ВВП, но оценить их масштаб, особенно с учетом вторичных потерь, сложно. Это может нанести удар и по мировому финансовому рынку, поскольку Лондон – крупнейший финансовый хаб с объемом активных внешних обязательств порядка 10 трлн фунтов. Объем вывода капиталов из британской юрисдикции на текущий момент составляет порядка 10%, а, значит, "бегство" инвесторов в случае неблагоприятного исхода усилится.

ФРС ПОВЛИЯЛА НА ДОЛЛАР

Итоги состоявшегося на этой неделе первого в этом году заседания ФРС США были предсказуемыми – регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и заявил, что будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона ставки, учитывая экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление. По оценке экспертов, риторика ФРС была максимально "голубиной", что свидетельствует о смене тренда с ужесточения денежно-кредитной политики на ее смягчение. Это не могло не оказать влияние на доллар, который начал слабеть относительно других валют, в том числе, рубля. Фондовые индексы также несколько сдвинулись вверх.

Нынешний январь стал лучшим для индексов Dow и S&P за 30 лет, для NASDAQ - за 18 лет

Эксперты полагают, что как минимум до марта, когда состоится очередное заседание американского регулятора и закончится срок торгового перемирия между США и Китаем, основные раздражители рынков частично нивелированы. Регулятор, однако, полагает, что частичная остановка правительства в январе будет иметь негативные последствия для американской экономики. Исходя из этого, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать от Федрезерва активных действий в виде повышения ставок.

АРЕСТ АРАШУКОВЫХ

Самым скандальным событием уходящей недели в России стал арест сенатора Рауфа Арашукова прямо на заседании Совфеда. В среду председатель СК Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка лично явились на заседание Совфеда и попросили сенаторов снять с одного из их коллег неприкосновенность. По словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался уйти с заседания, но она сказала ему, чтобы он вернулся на место. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вскоре арестовали и отца сенатора Рауля Арашукова – по данным следствия, он возглавлял преступное сообщество по хищению газа – всего более чем на 30 млрд рублей — а его участники занимались убийствами.

Арашуковы отрицают все обвинения и заявляют об оказываемом на них давлении. СК РФ сообщал, что сам сенатор заявил о "плохом знании русского языка" и потребовал переводчика. Позже его защита опровергла эту информацию. Вместе с Арашуковыми в "Лефортово" отправятся четверо руководителей газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу. Был арестован двоюродный брат сенатора. Следствие занимается розыском соучастников, поиском других членов преступного сообщества и новых эпизодов. Несколько фигурантов находится в федеральном и международном розыске, других еще предстоит установить. Так что по делу можно ожидать новых арестов и новых обвинений.

РОСКОМНАДЗОР АКТИВИЗИРОВАЛСЯ

Роскомнадзор активизировался с проверками компаний, работающих в РФ, на предмет соблюдения российского законодательства. В четверг ведомство объявило о нарушениях у вещателя BBC World News. Сейчас их оценивают, о мерах, которые предпримут в отношении "Бритиш телевижн", в Роскомнадзоре пообещали сообщить позднее. Вещатель, в свою очередь, настаивает, что работает в соответствии с законами РФ. Кроме того, сообщалось о проверке ведомством Procter & Gamble (P&G) и Burger King на соблюдение ими закона о локализации баз персональных данных пользователей. По тому же закону проводится выездная проверка российской структуры Apple.

Результатом уже проведенных Роскомнадзором проверок стала выплата компанией Google штрафа в размере 500 тысяч рублей, выписанного за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией. Соответствующее требование закон устанавливает с 1 октября прошлого года. В отношении Google Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело 26 ноября 2018 года. Компания могла обжаловать решение в течение 10 дней, но делать этого не стала.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

С 31 января россияне могут узнать свой личный кредитный рейтинг, который банки оценивают прежде чем предоставить деньги в долг. Данная информация имеется в распоряжении кредитных организаций, но гражданам она становится доступной впервые. Кредитный рейтинг учитывает все факторы, связанные с долгами человека – наличие просрочек, уровень долговой нагрузки и даже то, насколько давно он начал кредитоваться. Теперь персональный рейтинг банки должны выдавать заемщику вместе с кредитным отчетом. Выглядит он в виде балла – чем выше, тем надежнее. Получить такой отчет россияне по закону могут бесплатно два раза в год – в бумажной и электронной формах. По данным ОКБ, высокий кредитный рейтинг имеют 78% россиян. Еще у 9% средний рейтинг, а у 13% — низкий.

Эксперты пока затрудняются предположить, как новация будет работать. Сейчас на сайте НБКИ и в других каналах обслуживания граждане смогут получить только кредитные отчеты. При этом эксперты подчеркивают, что информация о кредитном рейтинге никак не повлияет на решение о выдаче займа. Даже высокий рейтинг – отнюдь не гарантия одобрения, поскольку финальное решение о выдаче и условиях остается за банком. Другое дело, что информация о рейтинге поможет гражданам более взвешенно оценивать свои финансовые возможности и не набирать кредитов сверх меры. Перекредитованность населения уже беспокоит ЦБ, который принимает свои меры, дабы не допустить "перегрева".

МОЛОКО И "НЕМОЛОКО"

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления правительства, согласно которому российские магазины с 1 июля должны будут отдельно размещать натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров, причем полки с первой они должны будут выделять особым образом. Премьер отметил, что в последнее время в российской промышленности активно используются растительные жиры, что позволяет увеличить сроки хранения молочной продукции и снизить себестоимость. Он выразил уверенность, что новые правила пойдут на пользу предприятиям, которые занимаются производством натурального молока – им трудно выдержать конкуренцию с крупными производителями из-за короткого срока хранения.

Эксперты считают, что новые правила не вызовут сложностей у ритейлеров. Место, имеющееся в торговых точках, позволяет разделить "молочку" и "немолочку", а потребителям станет проще ориентироваться в изобилии продукции. При этом представители отрасли отмечают, что с точки зрения борьбы с недобросовестными производителями требуется ужесточение наказания за введение потребителей в заблуждение. Потребитель часто не всегда внимательно читает этикетку товара и принимает один продукт за другой, этого надо избегать. При этом доля продукции с добавлением "немолочных" составляющих растет. по данным Росстата, в январе-ноябре 2018 года импорт пальмового масла в РФ вырос почти на 25%.