МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе 2018 года, по предварительной оценке, замедлилась до 1,4% с 1,6% в декабре, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

При этом Евростат сообщил об усовершенствовании методики подсчета инфляции. Агентство теперь не будет публиковать данных по годовой инфляции в предварительной оценке. За январь эти данные будут опубликованы 22 февраля в окончательной оценке.