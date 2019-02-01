МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ смягчил механизм финансового оздоровления регионов, необходимый на случай рисков невыполнения обязательств из-за необходимости возврата значительных сумм в федеральный бюджет, говорится в материалах на сайте министерства.

Минфин продлевает с одного года до пяти лет так называемые меры бюджетного принуждения. Эти меры применяются, когда регион нарушает условия предоставления ему трансфертов из федерального бюджета: по правилам, которые действовали до 2019 года, субъект должен был вернуть неправильно использованные деньги обратно в течение одного года.

"В случае значительных объемов возврата бюджетных средств такой подход в рамках одного календарного года неизбежно содержит риски своевременного исполнения обязательств региона. Поэтому и возникла необходимость предусмотреть возможность возврата суммы бюджетной меры принуждения в срок до пяти лет", — отмечает министерство.

Сам процесс возврата будет сопровождаться дополнительными обязательствами региона. Он должен будет заключить соглашение с федеральным центром, в соответствии с которым, в частности, региону придется согласовывать с Минфином РФ свой бюджет и внесение в него правок.

Минфин подчеркивает, что пока прецедента введения обновленных мер нет. Решение о продлении меры бюджетного принуждения будет принимать председатель правительства РФ при определенных условиях, в частности если сумма, которую региону придется вернуть в федеральный бюджет, окажется больше 5% всего объема его собственных доходов, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. При этом губернатор должен будет сам обратиться к премьеру с просьбой о продлении этой меры.