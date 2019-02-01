АШХАБАД, 1 фев /ПРАЙМ/. Рост валового внутреннего продукта Туркмении в 2018 году составил 6,2%, заявил на расширенном заседании правительства по итогам 2018 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, которого цитирует в пятницу Туркменское телевидение.

Он подчеркнул, что объемы туркменского экспорта в прошлом году превысили 11,2 миллиарда долларов. Также, глава государства отметил, что в 2018 году в стране были построены и сданы в эксплуатацию 1704 объекта общей стоимостью около 10 миллиардов долларов США.

"В минувшем году нам удалось выполнить практически все намеченные планы. Увеличив объёмы производства продукции почти во всех отраслях, мы ввели в строй новые, высокотехнологичные предприятия", — сказал туркменский лидер, подводя экономические итоги 2018 года.