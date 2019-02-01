МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Проектирование транспортного обхода Иванова начнется летом 2019 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в пятницу осмотрели одну из площадок строительства восточного обхода Иваново в районе деревни Бурмакино, а также обсудили актуальные вопросы развития дорожно-транспортной отрасли региона.

"Планируется, что это будет 43-километровый участок с четырьмя полосами движения. В проектной документации разработают варианты прохождения трассы и на основании сравнения технико-экономических параметров утвердят наиболее оптимальный", — говорится в сообщении. По словам Алафинова, которые приводятся в релизе, проектирование объекта займет около двух лет, сразу после завершения начнется строительство.

Воскресенский, в свою очередь, отметил, что все необходимое содействие при выполнении проектировочных работ в части решения земельных вопросов и при необходимости перекладки инженерных коммуникаций будет оказано со стороны правительства Ивановской области. Он также подчеркнул, что восточный обход позволит снизить износ и разрушение дорожного покрытия улиц областного центра, уменьшить количество ДТП и улучшить экологическую обстановку в городе. Также реализация проекта позволит повысить пропускную способность трассы М-7 "Волга".

Уточняется, что восточный обход начнется в Ивановском районе от трассы М-7 на Москву, пройдет у деревни Бурмакино и завершится выходом на трассу Р-600 на Кострому. В будущем восточный и западный обходы создадут объездное кольцо для транзитного транспорта вокруг города Иваново.