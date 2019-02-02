ТАШКЕНТ, 2 фев /ПРАЙМ/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила позиции Узбекистана в классификации степени странового кредитного риска, сообщает в субботу министерство финансов Узбекистана.

Оценка ОЭСР выставляется по семибалльной шкале, к первой группе относятся страны с минимальными рисками, группе 7 — страны с наибольшими рисками.

"Узбекистан в обновленной классификации страновых кредитных рисков, которую 1 февраля опубликовала ОЭСР, улучшил свою позицию и перешел из шестой в пятую группу", — сообщает в своем Telegram-канале минфин. Также к группе 5 относятся Казахстан, Азербайджан, Бразилия, Турция, Сербия, Вьетнам.

Россия, как и в предыдущей версии рейтинга, находится в группе 4.

По данным минфина, перевод Узбекистана в пятую группу позволит сократить размеры страховых премий по экспортным кредитам, предоставляемым иностранными банками предприятиям-импортерам Узбекистана, что снизит для них стоимость кредитных ресурсов.

Ранее бывший министр внешнеэкономических связей Узбекистана Эльер Ганиев заявлял, что низкий рейтинг Узбекистана в квалификации ОЭСР не позволяет использовать значительные финансовые ресурсы для закупки товаров и оборудования, в частности, из США. По данным узбекской стороны, введение с сентября 2017 года свободной конвертации национальной валюты — сумм и низкий размер внешнего долга страны (до 24% от ВВП) позволяли рассчитывать на улучшение позиции в рейтинге ОЭСР.