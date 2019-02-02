ДАМАСК, 2 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министры Ирака и Иордании объявили в субботу о создании совместной промышленной зоны на границе стран и облегчении товарооборота между Багдадом и Амманом, сообщается в полученном РИА Новости совместном заявлении премьера Ирака Аделя Абд аль-Махди и премьер-министра Иордании Омара Раззаза.

Встреча высокопоставленных делегаций во главе с премьерами стран состоялась в субботу на единственном связывающем страны пограничном КПП Турайбиль/аль-Карама.

"Стороны предприняли ряд мер для создания совместной промышленной зоны… иорданское правительство определило координаты площадки со своей стороны и выделило площадь размером в 2 тысячи дунамов (около 200 гектаров — ред.) для создания промышленной зоны, которую в будущем можно будет увеличить на еще 10 тысяч дунамов (1000 гектаров — ред.). Аналогичные меры будут приняты иракской стороной", — говорится в заявлении.

Помимо этого, Ирак выделит павильон Иордании на международной выставке в Багдаде для демонстрации иорданской продукции. Также стороны договорились об освобождении иорданских товаров от таможенных пошлин за исключением тех, аналоги которых производятся в Ираке.

В свою очередь иорданские власти снизили на 75% таможенные пошлины для ввозимых через порт Акаба иракских товаров.

Также стороны договорились о сотрудничестве между авиакомпаниями стран Royal Jordanian и Iraqi Airways — они будут теперь выполнять рейсы в рамках соглашения codeshare (код-шеринг). Соглашения о сотрудничестве достигнуты и в других сферах — финансовой, энергетике, здравоохранении и других.