МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В Канаде в национальной лотерее Lotto Max был разыгран джекпот в размере $20,3 млн, рассказали представители компании OLG, проводившей розыгрыш.

Выигрышный билет продали в провинции Квебек. Более точных данных о победителе не поступало. Для того, чтобы получить приз, нужно продемонстрировать организаторам счастливый билет, при этом имя победителя станет достоянием общественности.

Самый крупный в истории Канады джекпот был разыгран осенью 2015 года, его выигрыш составил $49,5 млн.