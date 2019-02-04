МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В России утвердили новую концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на 2019-2024 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России, глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на сайте правительства.

Концепция состоит из 12 разделов. Документ, в частности, предусматривает обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, совершенствование госпрограмм и внедрение принципов проектного управления, а также улучшение системы управления расходами средств.

Концепция предусматривает совершенствование системы государственных закупок товаров, работ, услуг. Еще одно направление внедрение в систему управления государственными финансами обзоров расходов из бюджета.

Предусматривается также улучшение управления налоговыми расходами и повышение эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере.