МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Индекс экономического климата в еврозоне в первом квартале 2019 года, по предварительным данным, упал с 6,6 пункта в четвертом квартале 2018 года до минус 11,1 пункта в первом квартале 2019 года, впервые с 2014 года оказавшись в минусовой категории, говорится в исследовании немецкого института экономических исследований IFO.

"Настроения экономических экспертов в еврозоне ухудшились; индекс экономического климата IFO упал с 6,6 пункта до минус 11,1 пункта, оказавшись ниже нуля впервые с 2014 года. Эксперты более пессимистичны относительно текущей ситуации и будущего, и ожидают, что темпы экономического роста в еврозоне замедлятся", — сообщается в релизе.

Наибольшее ухудшение экономических ожиданий отмечается во Франции и Бельгии. В Италии оценка текущей экономической ситуации опустилась и находится на самом низком уровне по сравнению со всеми странами еврозоны. Аналогичные индикаторы по Испании показали сравнительно небольшое снижение.

"Эксперты все более пессимистичны относительно будущего экспорта, инвестиций и частного потребления, и ожидают, что инфляция составит 1,7% в 2019 году", — отмечается в сообщении.

Предварительные данные по индексу экономического климата в еврозоне за первый квартал 2019 года основаны на данных опроса 411 экономических экспертов.