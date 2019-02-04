МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в январе 2019 года снизился по отношению к январю 2018 года в добывающих производствах на один процентный пункт, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха снизился на четыре процентных пункта, и вырос в обрабатывающих производствах на один процентный пункт, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года снизился в добывающих производствах с 0% до минус 1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с минус 1% до минус 5% и вырос – в обрабатывающих производствах с минус 3% до минус 2%", — говорится в сообщении.

В январе экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 14% и удовлетворительной – 72% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно – 9% и 74% респондентов.

Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на один процентный пункт и на семь процентных пунктов число пессимистов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 24% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 30%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 15 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 22 процентных пункта.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.