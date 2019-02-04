ЛОНДОН, 4 фев — ПРАЙМ. Великобритания введет упрощенный переходный механизм ввоза товаров из ЕС после Brexit в случае, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях выхода Британии из ЕС. Об этом в понедельник сообщила Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC).

Согласно условиям переходного механизма, компании из ЕС смогут в течение нескольких месяцев после Brexit ввозить свой товар в Соединенное Королевство без таможенных проверок, говорится в опубликованном руководстве для импортеров.

"В новом руководстве объявляются переходные упрощенные процедуры для торговли с ЕС, которые облегчат переход, особенно для компаний, плохо знакомых с правилами, связанными с импортом", — прокомментировал новые правила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Мел Страйд.

Также согласно новой процедуре, импортеры будут предоставлять меньше информации в декларации на товар до его ввоза, смогут оплачивать пошлины в течение месяца после ввоза товара.

По истечении 3-6 месяцев после Brexit HMRC проведет оценку работы новой упрощенной процедуры и примет решение о ее продлении.

Компании из ЕС смогут зарегистрироваться для участия в упрощенной переходной программе, начиная с 7 февраля.