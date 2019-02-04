МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Чемпионат мира по футболу 2018 года в РФ поспособствовал росту российского ВВП по итогам года на несколько десятых процентного пункта, заявил РИА Новости главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Олег Кузьмин.

"Мы полагаем, несколько десятых процентного пункта", — сказал Кузьмин в ответ на вопрос об эффекте чемпионата на годовой ВВП страны.

Согласно оценке Росстата, ВВП РФ в 2018 году показал максимальный рост за последние 6 лет — на 2,3%. Одним из наиболее быстрорастущих секторов, по данным ведомства, стал сектор гостиниц и предприятий общественного питания (+6,1%). При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявлял, что министерство оценивает рост ВВП РФ в 2018 году в 2%.

По мнению Кузьмина, оценка роста годового ВВП в 2,3% является реалистичной, учитывая динамику вторичных экономических показателей. "Мы полагаем, что рост в 2018 году, скорее всего, будет выше, а не ниже уровня в 2%", — считает Кузьмин.

Эксперт отмечает, что со стороны спроса рост ВВП был обусловлен дальнейшим увеличением экспорта и внутреннего потребления в России. Кроме того, помимо роста сектора гостиниц и общепита на фоне ЧМ, показатель был поддержан ростом строительного и горнодобывающего секторов, а также позитивной динамикой финансового сектора благодаря росту цен на сырьевые товары.

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлится до 1,2%, а к 2020 году ускорится до 2,4%, полагает аналитик. При этом основным фактором неопределенности останутся санкции. При этом основным фактором неопределенности останутся санкции. Однако, прежде всего, они скажутся на курсе рубля и стоимости финансовых активов, общая макроэкономическая картина в России будет затронута лишь в некоторой степени.