БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев /ПРАЙМ/. Участники рынка, опрошенные Центробанком Аргентины, улучшили прогнозы по инфляции и курсу национальной валюты на 2019 год, следует из доклада банка.

"Аналитики ожидают, что в феврале 2019 года курс в среднем составит 38,3 песо за доллар и достигнет в декабре 48 песо за доллар", — отмечается в докладе. Ранее эксперты прогнозировали ослабление национальной валюты до 48,3 песо за доллар.

Аргентинский песо подешевел в два раза по отношению к доллару в 2018 году, следует из данных Центрального банка страны. Если 28 декабря 2017 года доллар стоил 18,83 песо, то в последний финансовый день 28 декабря 2018 года — 37,80 песо.

Согласно опросу ЦБ, был улучшен прогноз по инфляции на 2019 год до 28,5% (против 28,7%, заложенных в прежнем прогнозе). По мнению экспертов, средняя месячная инфляция до апреля 2019 года будет держаться на уровне 2,5%, затем замедлится до 2,2% в мае и до 2% в июне-июле.

Инфляция в Аргентине в 2018 году составила 47,6%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке. Наибольший рост показали цены на продукты питания и неалкогольные напитки (51,2%), услуги ЖКХ (45,7%), здравоохранения (50,2%), транспорт (66,8%), связь (55,3%), табак и алкоголь (28,3%).

Участники рынка ожидают ключевую ставку ЦБ в феврале на уровне 52,8% с последующим снижением в декабре 2019 года до 37%.