ХАБАРОВСК, 5 фев — ПРАЙМ. Пропуск воды через канал, который на прошлой неделе пробили военные в теле оползня на реке Бурея в Хабаровском крае, позволил снизить уровень воды у поселка Чекунда на 12 сантиметров, сообщил РИА Новости глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате было отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Военные инженеры начали расчищать затор подрывом скальных пород. Власти региона ввели режим ЧС и решают вопрос с расселением поселка Чекунда, который может затопить весной.

В конце прошлой недели военные пробили в дамбе канал в 20,5 метра глубиной, по которому пошла вода. Теперь им предстоит расширить протоку для того, чтобы восстановить водный режим.

"Уровень воды у Чекунды за пять дней снизился на 12 сантиметров. В среднем он падает на 2 сантиметра в сутки", — сказал Маслов.

Он отметил, что, несмотря на снижение уровня воды и снятие угрозы подтопления на данный момент, местные власти готовят документы для решения вопроса о расселении поселка.

"Работаем в этом направлении. Мы просматриваем возможный сценарий и этот вариант изучаем, и настаиваем на нем. Планируется, что в мае ученые представят результаты своих исследований оползня, и мы к этому времени подготовим пакет документов", — сказал он.

Ранее сообщалось, что после схода оползня и возникновения угрозы подтопления жители Чекунды высказались за переселение из этих мест. На их переселение необходимо около 300 миллионов рублей. В настоящее время там зарегистрированы 232 человека.