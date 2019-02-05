МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Северсталь" и итальянская Tenaris S.A. планируют создать совместное предприятие для строительства завода по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента (OCTG) в Сургуте (ХМАО), сообщила российская компания.

Мощность предприятия составит 300 тысяч тонн продукции в год, инвестиции оцениваются в 240 миллионов долларов. Доля "Северстали" в СП составит 51%, Tenaris — остальные 49%. Реализация проекта начнется после получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих ведомств и выполнения ряда прочих условий.

Глава совета директоров и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов в ходе церемонии подписания соглашения отметил, что запуск завода запланирован на 2021 год, выход на полную мощность — на 2024 год. По его словам, с запуском предприятия компания намерена освоить новую для себя нишу производства труб OCTG. При этом "Северсталь" возьмет на себя производство листа для труб, а итальянская компания поделится технологиями их производства.

"Вместе с Tenaris мы будем производить тот сортамент продукции, который сейчас в России не производится. При этом с одной стороны мы разрабатываем специальные марки стали в Череповце для производства труб. С другой привлекаем технологии Tenaris по производству сварных труб специального назначения для нужд нефтегазовой промышленности. Это перспективный сегмент, который занят преимущественно бесшовными трубами. И высококачественные сварные трубы, которые мы будем делать, позволят нам занять достойное место на рынке", — пояснил Мордашов.

Согласно прогнозу сторон, выход совместного предприятия на полную мощность позволит занять 15-20% российского рынка OCTG.

Tenaris выпускает и поставляет сварные и бесшовные трубы, а также предоставляет сопутствующие услуги для нефтегазовой, энергетической и машиностроительной отраслей. Производство расположено в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, Италии, Японии, Мексике и Румынии. Tenaris занимает почти треть мирового рынка бесшовных труб нефтепромыслового сортамента, производя в целом 4,3 миллиона тонн бесшовных и 2,6 миллиона тонн сварных труб.