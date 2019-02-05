МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минфин России рассматривает возможность с 13 февраля отказаться от практики установления предельных объемов предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах, говорится в сообщении министерства.

В этом случае объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из совокупного спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, говорится в сообщении.

"По мнению Минфина России, данный подход позволит более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также удовлетворять в большем объеме поданные неконкурентные заявки. Для участников аукционов механизм подачи заявок останется прежним", — отметили в министерстве.

Окончательное решение Минфин объявит 12 февраля.