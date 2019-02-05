МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2019 года сократился в рублевом выражении на 132 миллиарда, до 3,904 триллиона рублей, а в долларах — вырос на 959 миллионов, до 59,056 миллиарда долларов, сообщил во вторник Минфин РФ.

По состоянию на 1 января 2019 года объем ФНБ составлял 4,036 триллиона рублей, что эквивалентно 58,097 миллиарда долларов.

В январе 2019 года Минфин приобрел за счет средств ФНБ на 2 миллиарда рублей облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" для финансирования проекта строительства Центральной кольцевой автодороги. При этом ВЭБ досрочно вернул в январе в ФНБ часть размещенных на его депозитах средств на 151,4 миллиона рублей. Банк ВТБ в полном объеме возвратил средства ФНБ, привлеченные на депозит в 2015 году, в сумме 26 миллиардов рублей. Эти средства ФНБ, возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ и ВТБ в январе, конвертированы в 176,3 миллиона долларов, 151,5 миллиона евро и 31,2 миллиона фунтов стерлингов.

По состоянию на 1 февраля 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 15,424 миллиарда долларов, 13,551 миллиарда евро, 2,630 миллиарда фунтов стерлингов. На депозитах в ВЭБ.РФ находилось 581,173 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов из фонда размещены в суверенные облигации Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, вложено 163,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 миллиарда рублей. Еще 138,434 миллиарда рублей — на депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 3,778 миллиарда рублей, что эквивалентно 55,79 миллиона долларов.