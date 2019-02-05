МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. "Опора России" поддерживает дифференциацию тарифов "Федеральной сетевой компании" для распределительных сетей и коммерческих потребителей, иначе малый бизнес будет строить свои собственные мини-электростанции при различных тарифах, заявил РИА Новости президент организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

По его словам, это позволит справедливо распределить растущее перекрестное субсидирование населения между всем бизнесом, иначе сегодня, когда тарифы на электроэнергию из-за пробелов в законодательстве для крупного и малого бизнеса отличаются в разы, малый бизнес будет строить свои мини-электростанции, как он уже сделал по тепловой энергии.

"Мы скоро движемся к тому, что даже малый бизнес будет строить свою генерацию, уходя, таким образом, из котлового тарифа, что уже и происходит кстати. У каждого небольшого предприятия будет своя электростанция, к этому идем", — заявил Калинин. При этом он подчеркнул, что ситуация с тарифами в регионах разная.

Глава "Опоры" отметил, что сейчас крупному бизнесу выгодно переходить на прямые договоры с ФСК и не оплачивать часть затрат за население.

"Конечно, малый и средний бизнес не может и не хочет более оплачивать в одиночку такой огромный объем "перекрестки". И когда будет разный тариф принят, это сделает экономически нецелесообразным отдельным потребителям уходить от оплаты растущего из года в год перекрестного субсидирования населения, тогда и вопрос этот будем решать все вместе и системно", — сказал Калинин.

При перекрестном субсидировании между группами потребителей, о котором идет речь, за более низкие тарифы для населения и всех, кто приравнен к нему, доплачивают остальные потребители. Нагрузку по субсидированию несут потребители распределительных электросетей. При этом крупные предприятия подключены напрямую к более мощным магистральным сетям ФСК и у них нет такой соцнагрузки. Для перераспределения объемов перекрёстного субсидирования на крупную промышленность обсуждается дифференциация тарифов ФСК с их повышением для крупных потребителей и снижением благодаря этому для более мелких.