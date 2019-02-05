КАЛИНИНГРАД, 5 фев /ПРАЙМ/. Первую международную компанию — Adanimov trading limited — зарегистрировали в специальном административном районе на территории острова Октябрьский в Калининграде, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Instagram.

"Первая международная компания-участник — Adanimov trading limited, осуществляющая холдинговую деятельность, была зарегистрирована сегодня в специальном административном районе на территории острова Октябрьский. С 21 января текущего года функции управляющей компании САР переданы Акционерному обществу "Корпорация развития Калининградской области", что позволило завершить процесс", — сообщил Алиханов.

Губернатор отметил, что резидент получит ряд налоговых преференций и действие облегченных норм законодательства, а также обязуется инвестировать в регион не менее 50 миллионов рублей в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что к концу 2018 года в министерство экономического развития РФ подали документы о регистрации на территории калининградского офшора девять иностранных компаний. Резиденты САРа полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов также действуют особые режимы валютного регулирования и 5%-ный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморский крае.