МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу 13 февраля в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал "Известиям", что во время встречи два президента обсудят деятельность Союзного государства и текущие вопросы двусторонних отношений, в том числе деятельность российско-белорусской рабочей группы. На переговорах 13 февраля главам государств будут докладывать о деятельности рабочей группы, добавил Песков.