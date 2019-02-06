МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, по итогам 2018 года увеличила производство удобрений на 7,6% по сравнению с показателем за прошлый год — до 8,975 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Объем продаж вырос на 9%, достигнув 8,83 миллиона тонн. В частности, продажи фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов за отчетный период выросли на 2,3% — до 6,63 миллиона тонн, их производство увеличилось на 3,8% — до 6,852 миллиона тонн.

Группа "Фосагро" включает компанию "Апатит" (Череповец) и ее филиалы в Кировске и Балакове, "Метахим" в Волхове и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). Free float составляет 25,87%.