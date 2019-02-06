АФИНЫ, 6 фев — ПРАЙМ. Греция разместила в среду трехмесячные казначейские векселя на 812 миллионов евро под 0,5% годовых, сообщила Организация (агентство) по управлению госдолгом страны (PDMA).

Агентство планировало разместить векселя на 625 миллионов евро, спрос превысил предложение в 2,1 раза и было размещено ценных бумаг на 812,5 миллиона евро. Месяц назад, 9 января, трехмесячные векселя были размещены под 0,67% годовых.

Греция прибегает к краткосрочным заимствованиям для выплат по текущим обязательствам.

Во второй половине 2014 года ставки были около 2% годовых. В начале 2015 года они составляли 2,7%.

В конце января Греция выпустила пятилетние облигации, это был первый выход на международные рынки кредитования после завершения в августе 2018 года программ финансовой помощи со стороны кредиторов.

Было размещено облигаций на 2,5 миллиарда евро при спросе более 10 миллиардов евро. Ставка купона составила 3,45%, а доходность облигаций — 3,6%.