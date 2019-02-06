МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Минтранс РФ поставит новому руководству "Автодора" ряд задач по контролю капзатрат при возведении объектов, активизации работы по перспективным проектам и привлечению инвесторов в дорожное строительство, рассказал журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду подписал распоряжение об освобождении Сергея Кельбаха от должности председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). На эту должность документом назначен первый заместитель председателя правления "Автодора" по технической политике Вячеслав Петушенко.

"То, что сейчас тревожит очень сильно — это необходимость наладить конструктивную работу с подрядными организациями по крупнейшим стройкам, чтобы сроки выполнения работ более не переносились. Второе — в этом же направлении необходима более четкая и контролируемая работа с капитальными затратами, на эти стройки. Как справедливо было отмечено и в заключении Счетной палаты, и в целом ряде позиций, решения по увеличению стоимости принимались ГК в ряде ситуаций самостоятельно, без оглядки на общую стоимость этих проектов", — отметил министр.

По его словам, для Минтранса важно, чтобы "Автодор" обратил внимание на новые направления, ради которых госкомпания и создавалась — инновации в системе взимания платы, безбарьерная система взимания платы. "Ряд проектов перспективных оказался недостаточно активно продвигаемым. Активнее можно работать по дальнему западному обхожу Краснодара, проекту, который должен дать дополнительные условия для проезда наших граждан в Крым при пользовании автомобильным транспортом", — сказал Дитрих.

Вопросу привлечения инвесторов также будет уделяться особое внимание, подчеркнул он. "Председатель наблюдательного совета госкомпании господин (Вадим — ред.) Семенов, по моей информации, необходимые документы с господином Петушенко подписал. Соответственно, завтра планировал все эти задачи довести Вячеславу Петровичу и правлению ГК при его представлении от имени министерства транспорта", — добавил глава ведомства.