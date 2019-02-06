МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Россияне с низкой заработной платой не будут по умолчанию включаться в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), но сумма отсечения пока обсуждается, рассказал в интервью "Российской газете" уполномоченный по правам потребителей финуслуг Юрий Воронин.

"Будет сделан водораздел. Самый простой — по уровню заработной платы. Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам … порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить", — сказал он.

При этом для высокооплачиваемых работников порядок включения в систему будет автоматическим. "Но опять-таки никакого принуждения: те, кто не захочет, будут иметь возможность отказаться", — добавил Воронин. "Сумма отсечения пока обсуждается. Тут придется искать компромисс, баланс интересов. Это, пожалуй, самая острая точка этого законопроекта", — сказал он, отвечая на вопрос о пороге входа в ИПК.

По его словам, в настоящее время предлагается так называемый сервисный облегченный порядок входа в систему. "В нашем Гражданском кодексе есть статья 158, предусматривающая облегченный порядок заключения … договоров: молчание одной из сторон заключения сделки может в определенных … случаях признаваться выражением ее воли, ее согласия на сделку. Но при этом должно соблюдаться обязательное условие: заключаемая сделка должна быть очевидно привлекательной…. Проще говоря, в случае с ИПК эта норма позволяет, если человек согласен заключить сделку, предложить ему наиболее простой, не требующий большой формалистики и особых его действий путь ее оформить. Но поскольку захотят, очевидно, не все — такая норма не может носить всеобщего, универсального характера", — сказал он.

Воронин подчеркнул, что любой участник сможет принять решение о выходе или о приостановлении своего участия в системе. Будет дано 1,5 года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства.

Кроме того, будет решена проблема пятилетнего "непереходного" периода: по старым правилам, если человек менял НПФ ранее, чем через пять лет, он терял весь инвестдоход, ему переводили только номинал средств. "В новом законопроекте учтены интересы и людей, и фондов: при переходе из одного НПФ в другой средства будут переведены целиком, без потери доходности, но сохраняется пятилетний срок для их перевода — чтобы фонд мог спокойно завершить инвестиционный процесс и "не выдергивать" средства", — сказал он.