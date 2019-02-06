МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак провел встречу с новым послом Турции в России Мехметом Самсаром по случаю вступления посла в должность, говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.

В рамках встречи обсуждались крупнейшие энергетические проекты двух стран, в частности, газопровод "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", межрегиональное сотрудничество, а также кооперация в области сельского хозяйства. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сфере культуры и туризма в контексте планируемых в 2019 году мероприятий в рамках года культуры и туризма Россия-Турция.

Кроме того, Александр Новак и Мехмет Самсар в ходе встречи обсудили текущее торгово-экономическое сотрудничество России и Турции. В частности, с удовлетворением была отмечена работа межправительственной смешанной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, председателем российской части которой с 2012 года является Александр Новак, отмечается в сообщении.

В декабре президент Турции Тайип Эрдоган назначил 25 глав дипмиссий за рубежом, в том числе в России, где новым послом стал Мехмет Самсар. С 2016 года послом Турции в РФ работал Хюссейн Дириоз. В ноябре он заявил, что покидает свой пост и вернется в Анкару в течение двух месяцев.