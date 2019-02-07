МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, ограничивающий прием ставок в букмекерских конторах и тотализаторах, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект направлен на совершенствование порядка организации и проведения азартных игр. В целях недопущения организации азартных игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской деятельности предусматривается ограничение мероприятий, на которые в букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приёма ставок могут приниматься ставки", — сообщила пресс-служба кабинета министров.

Как поясняется, организаторов азартных игр, имеющих лицензию на их проведение в букмекерских конторах и тотализаторах, могут обязать размещать в доступном для посетителей игорного заведения месте действующую банковскую гарантию исполнения обязательств перед участниками азартных игр.