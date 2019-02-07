МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о ратификации многосторонней конвенции о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Конвенция была подписана от имени РФ 7 июня 2017 года в Париже.

"Конвенция направлена на противодействие злоупотреблениям межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения, в результате которых прибыль искусственно перемещается в государства, где она не облагается налогом или облагается по пониженной налоговой ставке, что приводит к значительным потерям бюджетов в части налога на прибыль организаций", — говорится в сообщении.