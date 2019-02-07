МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин предложил на год освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами России.

"Также на год считаю целесообразным освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний при условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами РФ", — сказал Путин на пленарном заседании форума "Деловой России".

В России 1 января 2019 года завершился период безналогового перевода в страну иностранных активов, в течение которого российские граждане, имеющие так называемые контролируемые иностранные компании (КИК), могли ликвидировать их и перевести в РФ средства, которые при этом полностью освобождались от налогов.

Платить налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20% российские налогоплательщики должны с 2017 года.