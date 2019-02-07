МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин считает необходимым отрегулировать вопросы, связанные с реализацией металлолома в стране, но при этом не ограничивать бизнес в этой сфере.

Вопрос о поставках металлолома на рынок госкомпаниями задал президенту один из участников форума "Деловой России", который просил обратить внимание на необходимость реализации такого сырья через спецплощадки с единообразием договорной базы, призвал поставить на учет этот ценный вторресурс. Он рассказал, что выиграл на тендере 44 тысячи бочек, которые шли под утилизацию, но когда прибыл на место, бочек уже не было.

"Вопрос очень серьезный и с точки зрения борьбы с этими отходами, с любыми, в том числе с промышленными, и с точки зрения бизнеса. Бизнес большой… Отходы металла у нас где-то рынок — триллион в год. Это большой бизнес. Поэтому то, что он приехал за бочками, а бочек уже нет, ничего здесь удивительного нету", — отметил Путин, вызвав смех в зале.

"Но вы, безусловно, правы. Мы постоянно к этому возвращаемся, как к борьбе с различными ограничениями административными, в том числе для бизнеса — проверками, в том числе к этим отходам металлолома. И до конца не удается отрегулировать эти вопросы, а нужно это сделать", — сказал глава государства.

Он отметил, что только 10% предприятий в этой сфере государственные.

"Конечно, я с вами согласен, нужна унификация. Правда, есть еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание: вы сказали о различных государственных предприятиях. Но отходы, в том числе отходы металлолома, у нас структура такая: 10% только — государственные предприятия, все остальное — это частные предприятия (90%). Поэтому нужно принять такие решения, которые бы все поставили в определенные законные рамки, но не ограничивали бы бизнес в его работе. Одно дело — Минобороны, другое дело — какое-нибудь частное крупное предприятие", — сказал Путин.

Российский лидер пообещал дать ряд поручений по итогам сегодняшней встречи.

"Но я с вами согласен, что нужно здесь наводить порядок до конца. Давайте вместе подумаем, давайте предложения ваши, мы их обязательно обсудим в ближайшее время. Даже по результатам нашей сегодняшней встречи (у нас протокол ведется) я уже соответствующие поручения сформулирую в ведомства и правительство в целом. Но было бы очень ценным, если бы вы до того, как эти поручения будут готовиться, чтобы вы уже представили свои предложения", — призвал президент.