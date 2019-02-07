МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе накануне, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,08%, до 25390,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,36%, до 7375,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,22%, до 2731,61 пункта.

Во вторник Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на южной границе страны. Кроме того, Трамп призвал конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае "несправедливых" торговых ограничений со стороны других стран.

При этом ранее в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров.

Между тем в среду министерство торговли страны сообщило, что дефицит торгового баланса США в ноябре сократился на 6,4 миллиарда долларов, или на 13% по сравнению с пересмотренным показателем октября — до 49,3 миллиарда долларов. Аналитики же прогнозировали снижение лишь до 54 миллиардов долларов.