МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам 2018 года составила 5,149 миллиарда долларов, что на 12,7% выше, чем в 2017 году, говорится в отчетности компании.

Базовая прибыль на акцию достигла 5,07 доллара против прибыли в 4,48 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 10,7%, до 76,033 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала ArcelorMittal зафиксировала чистую прибыль в размере 1,193 миллиарда долларов, что на 14,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Базовая прибыль на акцию составила 1,18 доллара против прибыли в 1,02 доллара в четвертом квартале 2017 года. Выручка при этом увеличилась на 3,5% — до 18,327 миллиарда долларов.

Компания также сообщила, что по итогам 2018 года ее добыча железной руды выросла на 2% — до 58,5 миллиона тонн, а производство нерафинированной стали сократилось на 0,6%, до 92,5 миллиона тонн. За четвертый квартал ArcelorMittal добыла 14,9 миллиона тонн железной руды, что на 3,5% выше аналогичного показателя годичной давности, и произвела 22,8 миллиона тонн нерафинированной стали, увеличив показатель на 0,4% год к году.

"Прошедший 2018 год был годом положительных изменений для ArcelorMittal, которых характеризовался достижением важного стратегического и финансового прогресса", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора ArcelorMittal Лакшми Миттала (Lakshmi Mittal).

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Компания работает в 60 странах мира.